Football Nfl, San Francisco si prepara ad ospitare il 60esimo Super Bowl

Ultimi ritocchi a San Francisco in vista del 60esimo Super Bowl, ultimo atto della stagione Nfl. Domenica di fronte New England Patriots e Seattle Seahawks. L’ultimo Super Bowl nella città californiana risale al 2016. La partita si disputerà al Levi’s Stadium, a circa 65 chilometri a sud di San Francisco. L’anno scorso a vincere il Super Bowl è stato il Philadelphia che si è imposto per 40 a 22 sul Kansas City nella finale disputata a New Orleans sotto gli occhi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.