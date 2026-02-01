Usa, pesanti nevicate sulla città di Savannah in Georgia

Forti nevicate nel sud-est degli Usa e temperature gelide in gran parte della costa orientale sabato, mentre decine di migliaia di case e aziende sono rimaste senza elettricità dopo essere state colpite da un’altra tempesta di ghiaccio la scorsa settimana. Secondo un meteorologo, circa 240 milioni di persone sotto allerta per il freddo e per le tempeste invernali. Il freddo gelido avrebbe dovuto raggiungere anche la Florida. Alcune zone non abituate alla neve si preparavano a ricevere diversi centimetri di neve entro domenica. Il freddo sotto lo zero è previsto fino a febbraio, con forti nevicate nelle Caroline, in Virginia e nella Georgia nord-orientale durante il fine settimana, con accumuli fino a 30 centimetri in alcune zone della Carolina del Nord. Si prevede neve anche dal Maryland al Maine.