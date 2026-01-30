Neve e gelo Usa, centinaia di persone nei centri per sfollati

Centinaia di persone in questi giorni si sono rifugiate nei centri per sfollati allestiti nel Sud degli Stati Uniti per far fronte all’emergenza neve. Al momento si contano almeno 85 vittime, quasi la metà solo in Tennessee e Mississippi, le aree più colpite dall’ondata di gelo intenso. La mancanza di elettricità in migliaia di casa sta spingendo gli abitanti a trovare riparo nei centri organizzati, dove ricevono pasti caldi e acqua potabile. “Non ce la facevo più a sopportare il freddo, è rassicurante sapere che esiste questo posto”, racconta una donna accolta in uno dei centri. La tempesta di neve, che i funzionari del Mississippi definiscono la peggiore dal 1994, continuerà nei prossimi giorni e gli esperti stimano che le temperature arriverrano a toccare i meno dieci gradi sotto zero.