Scontri Torino per Askatasuna, Cirio su visita Meloni a poliziotti feriti: "Risposta a fatti vergognosi, momento anche di affetto"

A Torino il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha espresso la sua soddisfazione per la visita lampo a sorpresa della premier Giorgia Meloni di domenica mattina ai due poliziotti feriti ricoverati all’ospedale Molinette dopo gli scontri di sabato alla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. “Una visita molto apprezzata dai ragazzi, dalle istituzioni e dal Piemonte, ulteriore segno che lo Stato c’è e che il bene sta dalla parte di una divisa. E la presenza in persona della Presidente del Consiglio a testimoniare tutto questo, la solidarietà, la vicinanza agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine, io credo che sia una prima grande risposta ai fatti vergognosi che si sono verificati ieri in questa città che è la città dove è nata l’Italia”, ha detto Cirio poi aggiungendo. “È stato quindi un momento istituzionale, ma anche un momento affettuoso e personale di affetto verso due servitori dello Stato”.