Schlein: "Non consentiremo al governo di dimenticare i cittadini per due mesi"

“Continua a rivendicare dei dati la presidente Meloni. L’ha fatto anche ieri, il problema è che non guarda dentro quei dati, soprattutto qui al sud, dove sappiamo che i giovani sono in difficoltà, non trovano lavoro e molto spesso si sentono costretti a spostarsi. Noi continuiamo a sostenere la nostra battaglia per un salario minimo e contro la precarietà, perché se vogliamo contrastare la denatalità la prima grande cosa da fare è combattere la precarietà, che fa venire paura del futuro ai nostri giovani e quindi questo ha delle conseguenze. Noi dobbiamo tenerne conto, sostenere concretamente le famiglie e questo percorso d’ascolto ci servirà proprio a mettere a fuoco quali sono le esigenze concrete dei cittadini per costruire l’alternativa”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del convegno a Napoli di ‘Energia Popolare’ di Stefano Bonaccini, in merito al percorso di ascolto dei cittadini sui territori che il partito ha annunciato per i prossimi due mesi, parallelamente alla campagna per il no al referendum sulla giustizia. “Faremo diverse tappe, ne faremo anche una qui a Napoli il 13 e il 14 di febbraio. Continueremo poi a Firenze la settimana successiva, a Milano la settimana ancora successiva e poi faremo una grande conclusione a Roma il 7 di marzo. Quindi saremo impegnati insieme sulla campagna referendaria e in questa campagna d’ascolto, anche perché non consentiremo al governo di dimenticare per due mesi i bisogni dei cittadini“, ha detto la leader dem.