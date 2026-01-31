Referendum, Ondei: "Magistratura è corpo sano, inaccettabili attacchi su imparzialità"

La “magistratura italiana è un ordine dello Stato sano” composto da “persone ispirate da un alto senso del dovere che ogni giorno svolgono in silenzio il loro lavoro” e “non è accettabile” sentire che “i giudici oggi non sono sufficientemente terzi e imparziali perché sarebbero appiattiti sulle richieste del ‘collega’ pubblico ministero“. Lo ha detto il presidente della Corte d’appello di Milano, Giuseppe Ondei, nel suo discorso inaugurale dell’anno giudiziario 2026 nell’aula magna del Tribunale di Milano alla presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio e del presidente del Senato, Ignazio La Russa.