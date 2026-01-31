Keir Starmer in Giappone: incontro a Tokyo con la premier Sanae Takaichi

(LaPresse) Il primo ministro britannico Keir Starmer ha incontrato a Tokyo la sua omologa giapponese Sanae Takaichi per un vertice bilaterale. La tappa in Giappone segna la conclusione della visita di Starmer in Asia. Nei giorni precedenti, il premier era stato in Cina, dove ha incontrato i principali leader del Paese, tra cui il presidente Xi Jinping. Durante i colloqui, le parti hanno ribadito l’impegno a costruire un partenariato strategico stabile e di lungo periodo, un segnale di distensione dopo anni di relazioni segnate da tensioni tra Londra e Pechino.