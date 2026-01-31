Iran, Khamenei rende omaggio alla tomba dell'ayatollah Khomeini

(LaPresse) – La Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei sabato ha visitato il santuario del defunto leader della Rivoluzione islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, a Teheran, mentre nel paese crescono i timori per un possibile attacco militare statunitense, caldeggiato anche dall’Arabia Saudita, secondo fonti di stampa. La televisione di Stato iraniana ha mostrato le immagini di Khamenei che rende omaggio al suo predecessore e prega accanto alla sua tomba. La Guida Suprema, ritenuto un possibile obiettivo di un omicidio mirato statunitense, non appariva in pubblico, da due settimane.