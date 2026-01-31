Gaza, distruzione nella tendopoli di Khan Younis dopo il raid Idf

È di almeno 23 morti nella Striscia di Gaza il bilancio degli attacchi israeliani di oggi, sabato mattina. Lo riferiscono fonti ospedaliere, precisando che fra le persone uccise ci sono 2 donne e 6 bambini appartenenti a due diverse famiglie. Un bombardamento ha colpito un condominio a Gaza City, un altro una tendopoli nell’area di Khan Younis; un raid aereo ha colpito inoltre una stazione di polizia a Gaza City, uccidendo 11 persone e ferendone altre, secondo quanto riferito dal direttore dell’ospedale Shifa, Mohamed Abu Selmiya. “Gli attacchi sono una risposta alla violazione della tregua“, afferma l’Idf. – “Una nuova flagrante violazione“, dice Hamas, che esorta gli Stati Uniti e gli altri Paesi mediatori a spingere Israele a cessare gli attacchi.