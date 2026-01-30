Libano, i familiari dei prigionieri siriani e libanesi chiedono la liberazione dei loro parenti

Le famiglie dei prigionieri siriani e libanesi detenuti in Libano hanno tenuto una manifestazione per dire che i loro parenti sono detenuti ingiustamente da anni. La manifestazione arriva in risposta ai colloqui tra Libano e Siria per stringere un accordo che vedrebbe le autorità libanesi consegnare i prigionieri siriani al paese vicino. Amal Shamseldin, moglie del religioso radicale sunnita Ahmad al-Assir, ritiene che un accordo debba includere anche i prigionieri libanesi, non solo i siriani. “Anche noi (riferendoci ad al-Assir) siamo stati imprigionati a causa della rivoluzione siriana. E proprio come loro hanno subito un torto, anche noi abbiamo subito un torto”, ha detto. Un ostacolo fondamentale al rafforzamento delle relazioni è stato il destino di circa 2.000 siriani nelle carceri libanesi, tra cui circa 800 detenuti per attacchi e sparatorie, molti senza processo.