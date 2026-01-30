Convegno alla Camera, gli esponenti di estrema destra lasciano Montecitorio

Hanno lasciato la Camera il portavoce di CasaPound Luca Marsella, Ivan Sogari di Veneto Fronte Skinheads, Jacopo Massetti (ex Forza Nuova) e Salvatore Ferrara della Rete dei Patrioti, dopo che la conferenza stampa organizzata dal deputato della Lega Domenico Furgiuele sulla remigrazione, che era in programma a Montecitorio, è stata annullata su decisione della presidenza della Camera. Le opposizioni avevano duramente protestato, occupando la sala. Il presidente Fontana poi ha sospeso l’ingresso degli ospiti per ragioni di ordine pubblico. “Non farci entrare è un atto vergognoso. Noi torneremo qui non con 50mila firme che sono quelle necessarie a portare una proposta di legge di iniziativa popolare e depositarla alla Camera ma con centinaia di migliaia di firme perché abbiamo dalla nostra parte il popolo”, ha detto Marsella. “La Camera è ostaggio della mafia antifascista”, attacca Sogari.