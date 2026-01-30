Conferenza CasaPound alla Camera, opposizioni occupano sala stampa e cantano “Bella ciao”

I deputati di Pd, M5S e Avs occupano la sala stampa di Montecitorio e intonano ‘Bella Ciao’: “I fascisti non possono entrare alla Camera”, afferma la deputata Laura Boldrini. La protesta contro la conferenza stampa sulla remigrazione organizzata dal leghista Domenico Furgiuele, in programma alle 11.30, con anche esponenti dell’estrema destra, tra cui il portavoce di CasaPound Luca Marsella. I parlamentari delle opposizioni si sono seduti, occupando tutti i posti disponibili: “Non ci alzeremo da qui”, è la promessa. “I fascisti non possono entrare nelle istituzioni democratiche perché la nostra Costituzione è antifascista”, proseguono i parlamentari delle opposizioni, sventolando la Costituzione. In sala stampa è presente anche il deputato leghista Domenico Furgiuele: “Fatemi fare la conferenza stampa”, ha detto ai colleghi parlamentari. Alla fine tutte le conferenze stampa in programma per oggi alla Camera sono state annullate per motivi di ordine pubblico,