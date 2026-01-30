Australian Open, Abodi: "Ko Sinner? Succede, capace valorizzare sconfitta"

“La sconfitta di Sinner? Succede ed è straordinario che succeda anche per i meriti di un avversario che sembrava avviato sul viale del tramonto che si è ritrovato davanti Sinner. Questa è la regola dello sport, rende ancora più affascinante l’atleta che sembra imbattibile e che invece come tutti gli altri può cadere. Lui di diverso rispetto agli altri sa rialzarsi, sa spiegarsi le ragioni e valorizzare la sconfitta”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse, commentando la sconfitta del tennista italiano con Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open.