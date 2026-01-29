Minneapolis, in centinaia manifestano per ricordare Alex Pretti

Centinaia di persone si sono ritrovate a Minneapolis per onorare la memoria di Alex Pretti. Alcuni tenevano candele e alcuni fiori mentre la gente cantava e una banda di ottoni suonava nel punto in cui si trovava Pretti. Pretti aveva 37 anni quando gli agenti dell’immigrazione gli hanno sparato a morte sabato a Minneapolis. La sparatoria avvenuta nel fine settimana ha spinto a chiedere un’indagine approfondita e indipendente sulla seconda morte per mano degli agenti federali dell’immigrazione da quando l’amministrazione Trump ha iniziato la sua operazione su larga scala nella città alla fine dell’anno scorso. Il presidente Trump sembrava segnalare la volontà di allentare le tensioni a Minneapolis, ma mercoledì c’erano poche prove di cambiamenti significativi dopo settimane di dura retorica e scontri con i manifestanti.