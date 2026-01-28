Usa, protesta contro l'ICE per le strade di Oakland

(LaPresse) – A Oakland, in California, decine di manifestanti in marcia con cartelli “Abolish ICE” per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump, nello specifico contro la recenti azioni dell’Agenzia per l’immigrazione e la dogana degli Stati Uniti, ICE, responsabile di due omicidi a Minneapolis. In particolare numerose proteste sono state organizzate negli Stati Uniti da quando l’infermiere Alex Pretti è stato ucciso durante un’operazione dell’ICE nella città del Minnesota.