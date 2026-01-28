Pirateria audiovisiva: perquisizioni in Italia e in Europa

Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, e condotta, in Italia ed in Europa, contro il cybercrime, in particolare la pirateria audiovisiva. Perquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol ed Interpol ed il supporto della rete operativa @ON, nei confronti di decine di appartenenti ad un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese.