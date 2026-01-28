India, aereo privato si schianta: muore vice capo del governo del Maharashtra

(LaPresse) – Un aereo privato con a bordo Ajit Pawar, vice capo del governo dello stato indiano del Maharashtrasi, si è schiantato mercoledì in un campo nell’India occidentale, uccidendo l’ufficiale e altre quattro persone. Le autorità aeronautiche hanno riferito che non ci sono sopravvissuti. Il velivolo era partito da Mumbai ed era diretto a Baramati, città natale di Ajit Pawar, quando ha effettuato un atterraggio di emergenza ed è esploso in fiamme a circa 254 chilometri dalla città. Ajit Pawar, 66 anni, vice capo del governo dello stato del Maharashtra, era in viaggio per una campagna elettorale locale; nell’incidente sono morti anche due membri del suo staff e due dell’equipaggio del Learjet 45.