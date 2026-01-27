Minneapolis, manifestazione davanti all'hotel in cui alloggia Bovino

Il comandante della polizia di frontiera Gregory Bovino dovrebbe lasciare Minneapolis martedì, secondo una persona informata sulla questione, poiché l’amministrazione Trump sta riorganizzando la leadership delle operazioni di controllo dell’immigrazione e sta riducendo la presenza federale dopo una seconda sparatoria mortale da parte di agenti federali. Lunedì sera, decine di persone si sono radunate al freddo per protestare davanti all’hotel dove, secondo i manifestanti, alloggia Greg Bovino. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che avrebbe affidato la missione al suo responsabile delle frontiere, Tom Homan, che riferirà direttamente alla Casa Bianca, dopo che Bovino è stato condannato per aver affermato che l’uomo ucciso, Alex Pretti, stava pianificando di “massacrare” gli agenti delle forze dell’ordine, un’affermazione che le autorità non hanno confermato. La sparatoria mortale di sabato contro Pretti, un infermiere di terapia intensiva, da parte di agenti della Border Patrol ha scatenato una reazione politica e sollevato nuovi interrogativi sulle modalità di gestione dell’operazione.