Usa, Conte: "Sconcertante quanto avviene, è stata esecuzione pubblica"

“Quello che sta accadendo negli Stati Uniti è preoccupante, l’ultima uccisione è sconcertante. È stata un’esecuzione pubblica. Io credo che l’amministrazione di Trump in questo momento debba porsi qualche interrogativo”. “Il fatto che un corpo non sufficientemente addestrato e con questa modalità operativa venga in Italia è fortemente preoccupante. Il nostro governo dovrebbe comportarsi di conseguenza e adottare tutte le precauzioni perché non avvengano situazioni del genere, e dall’altra parte anche cercare di adottare tutte le cautele per garantire che queste sconcezze che stanno avvenendo negli Stati Uniti non vadano oltre confine”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a Napoli per la presentazione del rapporto Svimez 2025, rispondendo a una domanda sul possibile impiego dell’Ice al seguito della delegazione statunitense alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.