Milano-Cortina, Confartigianato: "Imprese artigiane sono la Nazionale dell'economia reale"

“Quando l’Italia fa grandi cose, come quella di ospitare le Olimpiadi, dietro a questi grandi eventi, dietro al palcoscenico, lavorano tantissime nostre imprese artigiane che sono la Nazionale dell’economia reale. Hanno una ricaduta importante perché pensiamo a queste organizzazioni in chiave sportiva, però sono anche un motore economico fondamentale. Negli otto comuni ci sono a lavorare praticamente circa 125.000 imprese artigiane, piccole imprese, di cui una grande parte sono imprese proprio nostre, quindi che mettono flessibilità, qualità, creatività, tutte componenti che credo abbiano riscontro unicamente per questa grande riconoscibilità nel nostro Paese”. Lo ha detto il presidente di Confartigianato Imprese, Marco Granelli, a margine del convegno ‘Cinque cerchi, mille mani L’intelligenza artigiana nelle Olimpiadi di Milano Cortina 2026’.