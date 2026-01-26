Milano, Calenda: "Majorino non è la persona giusta, non faremo primarie"

“Io le primarie del Pd le conosco. Noi non siamo nel centro sinistra per cui non facciamo le primarie. Se loro vogliono farle, le facciano e poi con il candidato che esce noi ci confronteremo. Io penso che Majorino sia una persona per bene, ma non è la persona giusta per gestire Milano. Non c’è motivo di polemica”. Così il leader di Azione Carlo Calenda a margine di un appuntamento a Milano con il sindaco Giuseppe Sala sul tema della sicurezza. “Non comunico né con Salvini né coi 5 Stelle, ma nelle città ci sono dinamiche diverse. Non devi decidere se devi mandare le armi in Ucraina. Devi avere un sindaco bravo che gestisca bene le cose. Noi abbiamo sostenuto il sindaco Sala e vogliamo verificare se c’è la possibilità di avere un buon candidato lì”, ha detto Calenda, che poi ha detto di non avere in programma un incontro con Marina Berlusconi.