Milano, Calenda: "Difficilmente sosterremmo Majorino"

“Nelle grandi città noi abbiamo sempre fatto scelte di merito sulla qualità dei candidati. Ora siamo nella coalizione di Beppe Sala, ma è importante che il prossimo candidato o candidata abbia ben chiaro quali sono i problemi che Milano sta avendo in questo momento e che non segua l’approccio ideologico, che un pezzo di questa coalizione di sinistra sta seguendo”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, al suo arrivo all’evento organizzato da Forza Italia a Milano per il 32esimo anniversario della nascita del partito, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole del segretario di FI Antonio Tajani, che in mattinata aveva aperto al dialogo con Azione. A chi gli chiedeva se Azione a Milano sosterrebbe una candidatura del dem Pierfrancesco Majorino, Calenda ha risposto: “Molto difficilmente“.