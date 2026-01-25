Ultras Lazio e Napoli, tensioni in autostrada: il blitz della polizia a bordo di un pullman

Ottanta ultras laziali sono stati intercettati all’alba dalla Polizia di Stato al casello di Monte Porzio Catone e identificati, anche con il supporto della Polizia scientifica. Il gruppo, proveniente dalla trasferta a Lecce, a bordo di van e auto private, è stato intercettato lungo la A1 da equipaggi della Polizia stradale dopo la notizia di un contatto registratosi nel territorio di Frosinone, lungo l’arteria autostradale, tra i supporter biancocelesti e gli ultras del Napoli. Dall’interno di uno dei van, alla vista degli agenti, sono stati gettati lungo il ciglio della strada oggetti atti a offendere e coltelli da cucina. Tutto il materiale è stato sequestrato, e i passeggeri del van accompagnati in questura. Altri tifosi laziali, a bordo di un pullman, sono stati intercettati nella zona di piazza Don Bosco, dopo aver tentato di sottrarsi ai controlli. Alcuni passeggeri, rintracciati, sono stati trovati in possesso di taglierini e petardi e condotti in questura per accertamenti. All’interno del pullman, intercettato successivamente, sono stati rinvenuti caschi, aste e petardi, anch’essi sequestrati.