Tempesta di neve negli Usa: da New York a Chicago, le città nella morsa del gelo

Grossi disagi su gran parte degli Stati Uniti a causa della tempesta invernale che in questi giorni ha colpito il Paese portando neve, ghiaccio e temperature gelide. Da New York a Chicago fino a Philadelphia e Baltimore, sono tante le città che sono finite nella morsa del gelo: una situazione che dovrebbe persistere fino a lunedì, creando problemi e potenziali pericoli. A causa della tempesta, oltre 880.000 persone sono rimaste senza elettricità, soprattutto in Tennessee, Texas, Louisiana e Mississippi, e più di 10.000 voli sono stati cancellati, con ritardi massicci negli aeroporti di Philadelphia, Washington, New York e New Jersey.