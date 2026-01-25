Tempesta di ghiaccio negli Usa, spazzaneve all'opera in Oklahoma

Spazzaneve al lavoro nello Stato americano dell’Oklahoma, tra quelli colpiti da una tempesta di ghiaccio, che in gran parte del Paese ha causato blackout e strade impraticabili. Neve, nevischio e pioggia gelata hanno messo a rischio quasi 180 milioni di persone, da sud delle Montagne Rocciose al New England. Il Servizio Meteo nazionale ha avvertito di diversi giorni di freddo estremo. Il presidente Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza in almeno dodici Stati. La Protezione civile federale ha mobilitato mezzi, personale e squadre di soccorso. Nel Midwest temperature fino a -40 gradi hanno fatto scattare l’allarme congelamento.