Taiwan, il free climber Alex Honnold scala la torre Taipei 101

Lo scalatore americano Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde né attrezzatura protettiva. Quando ha raggiunto la cima della guglia della torre alta 508 metri, circa 90 minuti dopo aver iniziato la scalata, è scoppiato un grande applauso tra la folla radunata ai piedi dell’edificio. Honnold, noto per la sua scalata senza corde dell’El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite, ha scalato il Taipei 101 utilizzando piccole sporgenze a forma di L come appigli. L’arrampicata in solitaria di Honnold sull’iconico edificio della capitale di Taiwan è stata trasmessa in diretta su Netflix con un ritardo di 10 secondi. La salita, originariamente prevista per sabato, è stata ritardata di 24 ore a causa della pioggia.