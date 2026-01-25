Minneapolis, veglia silenziosa per Alex Pretti a 24 ore dalla morte

Veglia silenziosa per Alex Pretti domenica mattina a Minneapolis (Usa), nel luogo in cui il 37enne infermiere era stato ucciso 24 ore prima da un agente federale a colpi d’arma da fuoco. Le persone hanno acceso candele, deposto fiori freschi e si sono raccolte in silenzio attorno al luogo del memoriale improvvisato. Alcuni cartelli riportavano la scritta ‘Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva, vicino, amico‘. Le autorità federali affermano che gli agenti hanno sparato per difesa contro l’uomo quando Pretti è intervenuto in una colluttazione tra un agente dell’immigrazione e una donna in strada. Secondo i funzionari, l’infermiere era armato, ma nessuno dei video dei presenti mostra che tenesse in mano un’arma. Il capo della polizia di Minneapolis ha dichiarato che Pretti aveva un porto d’armi.