Iran, murale a Teheran contro gli Usa: "Chi semina vento raccoglie tempesta"

Le autorità iraniane hanno svelato un nuovo murale in una piazza centrale di Teheran con un avvertimento diretto agli Stati Uniti a non tentare un attacco militare contro il Paese. L’immagine dipinta, che raffigura diversi aerei danneggiati sul ponte di volo di una portaerei, reca lo slogan: “Chi semina vento raccoglie tempesta“. L’inaugurazione del murale in piazza Enghelab avviene mentre la portaerei USS Abraham Lincoln e le navi da guerra che la accompagnano si stanno muovendo verso la regione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le navi vengono spostate “per ogni evenienza”, nel caso decidesse di agire.