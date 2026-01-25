Afghanistan, Calenda: "Da Meloni risposta tardiva, andava richiamato ambasciatore Usa"

“È stata una risposta tardiva, perché è stata una cosa di una gravità tale, che lede talmente tanto l’onore della patria e delle persone che hanno perso la vita, che bisognava rispondere immediatamente, richiamare l’ambasciatore americano per dirgli che ci aspettiamo, come ha detto Starmer, delle scuse ufficiali, che infatti Trump ha fatto alla Gran Bretagna”. Così il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di un appuntamento di Forza Italia a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva se la risposta di palazzo Chigi alle accuse del presidente Trump sulle truppe alleate in Afghanistan fosse stata adeguata o tardiva. Sulla presenza di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano Cortina “sono totalmente contrario, credo che sia una milizia privata di Trump e Trump sta sovvertendo la democrazia dentro gli Stati Uniti. Non gli va fatto mettere un piede in Italia”.