Critiche Trump ai soldati Nato in Afghanistan, Tajani: “Onore ai militari italiani caduti”

“Non sono sicuro che, se ne avessimo bisogno, la Nato aiuterebbe gli Stati Uniti. Sostengono di avere mandato un po’ di truppe in Afghanistan, ed è vero, ma sono rimaste nelle retrovie, lontane dalle linea del fronte”. Queste parole del presidente Usa Donald Trump, pronunciate nei giorni scorsi e che già hanno causato una dura replica del primo ministro britannico Keir Starmer, vengono oggi stigmatizzate anche dal governo italiano. “Rendiamo onore – scrive su X il ministro degli Ester, Antonio Tajani – ai 53 militari italiani caduti nel corso della missione in Afghanistan. Molti di loro sono stati decorati alla memoria : 1 croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia; 4 Medaglie d’Oro al Valor Militare; 3 Medaglie d’Argento al Valor Militare; 26 Croci d’Onore. Rendiamo onore anche ai 723 militari rimasti feriti in Afghanistan e con loro a tutti gli italiani che hanno partecipato alla missione”.

Crosetto: “Su impegno Italia non accettiamo lezioni”

“In Italia ogni occasione è buona per fare polemica. Oggi si sono scelte le parole di Trump a Fox sul ruolo degli alleati degli USA in Afghanistan”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, che sui social aggiunge: “Io ho deciso di affidare la mia risposta, come ministro della Difesa, ad atti formali, come si usa fare tra Istituzioni, facendo un breve ripasso storico di ciò che è successo in Afghanistan ed in molti altri teatri. La cosa bella dei fatti è che non si possono cancellare. E sull’impegno dell’Italia, delle sue forze armate nelle missioni, sul loro valore, sul loro sacrificio, sul loro ruolo non marginale, non possiamo e non vogliamo accettare analisi superficiali e sbagliate. Da parte di nessuno”.

Opposizioni all’attacco: “Meloni prenda le distanze da Trump”

“Il presidente Trump ha detto che gli Stati Uniti non hanno mai chiesto niente agli altri Paesi della Nato. E ha ironizzato sugli eserciti alleati“. Così Matteo Renzi che posta una foto sui social con il commento: “Qui ero in mezzo alle nostre truppe ad Herat davanti al sacrario dei 54 caduti italiani in Afghanistan – aggiunge il leader di Iv-. Ricordate Nassiriya e il dramma iracheno, le missioni nei Balcani, in Africa, in Libano? L’Italia ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane alle scelte militari fatte con gli Stati Uniti d’America. Chiedo formalmente a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalle parole assurde del suo amico Trump e le chiedo di difendere l’onore dei militari italiani e dei nostri caduti. Il giorno in cui Trump irride i nostri militari, la Meloni lo candida al Nobel per la Pace. Questa sudditanza di Giorgia è uno schiaffo inaccettabile alla nostra Patria, alla nostra Nazione”.

“Io mi metto nei panni di chi ha perso un proprio caro nelle missioni internazionali dell’Italia come quella in Afghanistan. È agghiacciante sentire il Presidente Usa sminuire e deridere l’impregno di tanti italiani in divisa, dei caduti, senza una netta presa di posizione della Presidente del Consiglio Meloni per difendere loro e i sacrifici che hanno fatto per la patria. Da ex presidente del Consiglio ho conosciuto da vicino il ruolo dei contingenti italiani e quello che fanno e come lo fanno per la pace e per le popolazioni locali. Esprimo tutta la mia solidarietà”. Così su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte.