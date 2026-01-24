Gaza, centinaia di palestinesi sfollati in fila per ricevere un pasto caldo

Gli sfollati di Muwasi, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, hanno fatto la fila per cercare di prendere del riso. A più di tre mesi dall’inizio della tregua, centinaia di migliaia di palestinesi continuano a vivere in condizioni critiche, vittime di fame ed eventi meteorologici estremi. Secondo quanto riportato da Associated Press, il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha fatto sapere che i partner Onu che gestiscono i campi profughi ora sono in grado di fornire sostegno a circa il 40% dei 970 siti esistenti a Gaza a causa dei limiti di capacità e di finanziamento.