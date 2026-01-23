Luiss e Confindustria, a Bologna il roadshow “Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”

Giovani, formazione e imprese si incontrano a Bologna. Nel capoluogo emiliano si è infatti tenuta oggi la terza tappa del roadshow nazionale “Luiss & Confindustria: nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”, promosso dall’Università Luiss Guido Carli e da SFC – Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro.

Ad aprire i lavori Paolo Boccardelli, Rettore della Luiss, e Sonia Bonfiglioli, Presidente di Confindustria Emilia Area Centro. “L’obiettivo di questa iniziativa è quello di essere vicini alle comunità imprenditoriali, economiche e sociali, comprendere i bisogni del mercato del lavoro locale e rispondere con dei percorsi di studio e formazione adeguati a questo scopo”, ha sottolineato Boccardelli. “Parliamo sempre di competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, ndr) che mancano molto anche nel genere femminile: abbiamo ancora una percentuale troppo bassa di ragazze che scelgono le competenze STEM, ma in un mondo che si complica considero le competenze STEM come il saper parlare l’inglese, cioè non puoi non saper parlare inglese”, spiega invece Bonfiglioli.

L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale e la presenza di numerosi studenti della città, che hanno dato vita a un confronto sui temi dell’innovazione e dello sviluppo dei saperi a supporto della crescita. L’evento si è quindi concluso con la presentazione dell’offerta formativa, delle novità sui percorsi di studio e delle opportunità di sviluppo professionale in un contesto mondiale in costante evoluzione.