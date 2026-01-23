Iran, tv di Stato mostra droni Shahed per minacciare Israele

L’Iran torna a minacciare Israele e lo fa mostrando in diretta televisiva i droni che ha a disposizione. Venerdì sera un canale della tv di Stato ha trasmesso un talk show per commemorare il “Giorno del Guardiano”, evento annuale dedicato alla Guardia Rivoluzionaria paramilitare. Per Teheran è stata un’occasione per mandare un messaggio al suo principale nemico in Medio Oriente, sfoggiando i droni Shahed, una versione dei quali è stata utilizzata anche dalla Russia nella sua guerra contro l’Ucraina.