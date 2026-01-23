Groenlandia, Trump: "Parteciperemo alla costruzione della Cupola d'Oro"

“Lavoreremo tutti insieme e in realtà la NATO sarà coinvolta con noi. Lo faremo insieme, in parte, insieme alla NATO, che è davvero come dovrebbe essere. E non avremo alcuna spesa perché non avremo spese oltre alla costruzione della Cupola d’Oro, costruiremo la Cupola d’Oro e parteciperemo anche a quello. Il costo della Cupola d’Oro, parteciperemo anche a questo, significa che con le spese”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Airforce One. “Penso che la Groenlandia stia andando molto bene, è in trattativa. E penso che quello che abbiamo fatto oggi sia stato grandioso”, ha aggiunto Trump.