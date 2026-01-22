Groenlandia, Vance: "I negoziati con la Nato stanno andando bene"

“Il nostro intero sistema di difesa missilistica dipende dalla sicurezza dell’Artico. Nel frattempo, i cinesi, i russi e perfino i danesi che controllano ammettono di voler controllare quella struttura, di voler controllare l’isola, quella massa di terra. Ciò ci renderebbe più deboli, renderebbe il nostro Paese più in pericolo, ciò significherebbe che se il presidente negoziasse con un leader straniero avrebbe meno potere perché questi sarebbero in grado di minacciare realisticamente la sovranità e la sicurezza territoriale degli Stati Uniti d’America. Non permetteremo che ciò accada. I negoziati con la Nato stanno andando bene”. Lo ha detto il vicepresidente americano JD Vance, parlando a Toledo, in Ohio. Dopo la tappa a Toledo, Vance volerà a Minneapolis, in Minnesota.