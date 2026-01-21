Valentino, la camera ardente a Roma: le immagini dall'interno della sala

(LaPresse) A Roma la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23. Sarà aperta sia oggi che domani, giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18. Il funerale invece si terrà venerdì 23 gennaio alle 11 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 sempre a Roma. Queste le immagini ufficiali dall’interno della sala che ospita il feretro del celebre stilista, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, diffuse dall’organizzazione.