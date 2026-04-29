Germania, la balena Timmy caricata su una chiatta e trasferita in acque danesi

Una megattera rimasta spiaggiata in acque poco profonde vicino alla Germania da marzo è stata tratta in salvo e trasferita su una chiatta nelle acque danesi. Nell’ultimo tentativo di salvare la balena, soprannominata Timmy dai media tedeschi, i soccorritori hanno trascorso ore martedì trascinando l’animale su una chiatta allagata utilizzando cinghie e un canale precedentemente dragato per creare un passaggio alla nave, ha riferito l’agenzia di stampa tedesca Dpa. La balena è stata avvistata per la prima volta mentre nuotava vicino alla costa tedesca del Mar Baltico il 3 marzo, lontano dal suo habitat naturale nell’Oceano Atlantico. La salute del mammifero è peggiorata poiché è rimasto ripetutamente arenato in acque poco profonde e gli sforzi infruttuosi per riportarlo verso mari più profondi sono stati trasmessi in streaming in tutto il mondo. Backhaus ha dato il via libera all’ultimo tentativo di salvataggio della balena, proposto da un’iniziativa privata, nonostante alcuni avvertimenti da parte della comunità scientifica che potrebbe essere troppo per la balena. Il dibattito se il modo migliore per aiutare l’animale sia lasciarlo morire in pace o continuare a cercare di aiutarlo a tornare nell’Oceano Atlantico è in corso da settimane. Gli attivisti hanno organizzato proteste sulla spiaggia di Wismar chiedendo la liberazione dell’animale, mentre altri hanno sostenuto nuove idee su come la balena potrebbe essere trasportata verso l’oceano.