Maltempo, La Russa: "Vicinanza sentita del Senato alle popolazioni colpite"

“Vorrei segnalare al Senato il grave disagio che stanno vivendo in queste ore le popolazioni della costa ionica della Sicilia, ma anche della Sardegna, anche della Calabria, che sono colpite in maniera forte e virulenta dagli effetti di mareggiate, piogge, temporali e condizioni atmosferiche avverse, non usuali che stanno provocando danni di grande, per non dire, enorme rilievo. Credo che la nostra vicinanza, intanto, in attesa di quando si potrà fare sia sentita e doverosa”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama.