Home > Cronaca > Maltempo, danni e allagamenti in Sicilia: grossi disagi anche in Calabria e Sardegna

Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia a causa del passaggio sulla penisola del ciclone Harry. A essere colpite sono state principalmente Sicilia, Calabria e Sardegna, con danni e disagi in tutte e tre le regioni. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi.

Danni e allagamenti nel Messinese

Nuova giornata di allerta meteo rossa in Sicilia per il passaggio del ciclone Harry, con danni e disagi registrati in diverse zone della parte orientale dell’isola. Allagamenti nel Messinese: a Santa Teresa di Riva il lungomare è stato devastato per circa 800 metri dalla violenta mareggiata che si è verificata nella notte e all’alba, mentre in diversi punti della città manca l’acqua a causa del danneggiamento dei tubi causato dal maltempo, fa sapere il sindaco Danilo Lo Giudice. Si fa la conta dei danni a Mazzeo, area costiera di Taormina, dove il ciclone ha causato gravi danni al lungomare. Frane e smottamenti si sono verificati in provincia di Siracusa, sulla strada provinciale 23, sulla sp 10 Cassaro-Ferla e sulla strada provinciale 40 nel tratto compreso dal bivio Cassaro–Ferla fino all’ingresso della Valle dell’Anapo, mentre sulla provinciale 28 Solarino-Fusco-Sortino si è registrata la caduta di un grosso albero.

A Palermo auto trascinata in mare e affondata, salvo il conducente

Intervento di soccorso dei Vigili del fuoco ieri sera, martedì, nel porticciolo dell’Arenella, a Palermo, per un’auto trascinata in acqua dalle onde e poi affondata. Il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo prima dell’inabissamento. Sempre a Palermo, nella tarda serata di ieri i Vigili del fuoco hanno evacuato da alcuni edifici 8 persone, tra cui anche due bambini, a seguito delle forti mareggiate che hanno invaso i piani seminterrati.

Madre e figlia soccorse dai Vigili del fuoco in Sardegna

In Sardegna i Vigili del fuoco sono intervenuti a Sinnai, in provincia di Cagliari, dove due donne, madre e figlia, si sono ritrovate in situazione di pericolo a causa dell’ingrossamento di due corsi d’acqua. Le donne sono state soccorse e messe in sicurezza.

A Catanzaro i Vigili del fuoco salvano un’operaio dell’Enel

In Calabria, a Catanzaro Lido, è stato salvato dai Vigili del fuoco un tecnico dell’Enel che, a causa del maltempo, era rimasto bloccato all’interno del proprio mezzo in circa un metro d’acqua. Sempre i vigili del fuoco di Catanzaro, in queste ore, hanno proceduto, a titolo precauzionale, all’evacuazione di due persone dalla propria abitazione. Numerosi gli interventi effettuati su tutta la provincia per alberi divelti, rimozione di ostacoli alla circolazione, recupero di autovetture e allagamenti.

Catanzaro Lido, Vigili del fuoco in azione con gommoni

Nello stesso quartiere di Catanzaro, i Vigili del Fuoco sono in azione anche con i gommoni per gli interventi di soccorso. Le strade, come mostrano alcune immagini diffuse dagli stessi vigili del fuoco, sono inondate d’acqua. In questi momenti gli interventi si concentrano nella zona del porto.

Oltre 1.650 gli interventi tra Calabria, Sicilia e Sardegna

In totale sono stati oltre 1.650, nelle ultime ore, gli interventi dei Vigili del fuoco tra Calabria, Sardegna e Sicilia. In particolare 1.013 interventi sono stati compiuti in Sicilia, 360 in Sardegna e 293 in Calabria. In campo, per l’emergenza, 1480 vigili del fuoco.

Salvini segue la situazione

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sta seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo con particolare riferimento alle ricadute sulle infrastrutture. Salvini è in contatto anche con gli amministratori locali.