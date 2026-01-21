Governo, Occhiuto: "Meloni bravissima ma il centrodestra è a braccia conserte"

(LaPresse) “Giorgia Meloni è bravissima, con il suo governo sta facendo un lavoro straordinario a livello europeo, ma a me pare che tutti quanti quelli del centrodestra invece stiano a braccia conserte ad aspettare e vedere cosa fa Meloni. Se invece Forza Italia riuscisse ad aggiungere al lavoro di Giorgia Meloni un quid di liberismo e riformismo io credo che sarebbe molto utile per tutto il centrodestra”. Così il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa a Milano.