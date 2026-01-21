Gaza, raid israeliano uccide tre giornalisti: stavano filmando un campo profughi

(LaPresse) Un attacco israeliano sulla città di Zahraa, nel centro di Gaza, ha colpito un veicolo che trasportava tre giornalisti palestinesi, uccidendoli. Stavano filmando un campo profughi di recente istituzione gestito da un comitato del governo egiziano, ha detto Mohammed Mansour, portavoce del comitato. I corpi di due di loro sono stati portati all’ospedale Shifa di Gaza City, mentre il terzo è stato portato all’ospedale Al-Aqsa Martyrs. Le riprese mostrano il veicolo carbonizzato e distrutto dall’esplosione sul ciglio della strada, con il fumo che ancora saliva dai rottami e i detriti sparsi tutt’intorno. Queste sono le ultime vittime palestinesi a Gaza dall’entrata in vigore del cessate il fuoco che ha posto fine alla guerra tra Hamas e Israele nel mese di ottobre.