Gaza, tra Mattarella e Meloni “massima consonanza” su Board of Peace

“Massima consonanza” tra Sergio Mattarella e Giorgia Meloni sul Board of Peace per Gaza voluto da Donald Trump. È

quanto si apprende da fonti parlamentari. Ieri, viene riferito, ci sono stati dei contatti tra il presidente della Repubblica e la premier e tra i due, che hanno valutato anche questioni costituzionali, la linea è condivisa. Sull’eventuale ingresso dell’Italia nel Board of Peace c’è la totale contrarietà di Pd, M5S e Avs e anche in maggioranza non mancano le perplessità sul tema.

Cosa è il “Board of Peace”

Il Board of Peace è “un’organizzazione internazionale che mira a promuovere stabilità, ripristinare una governance affidabile e legittima e garantire una pace duratura nelle aree colpite o minacciate da conflitti”. Dovrebbe dunque essere un organismo internazionale incaricato di gestire la transizione post-distruzione nella Striscia di Gaza, coordinare la ricostruzione, garantire la sicurezza e accompagnare la nascita di una nuova governance palestinese senza il controllo dell’organizzazione estremista Hamas. Un’idea che, sulla carta, può sembrare funzionale. Il Board, pur godendo dell’approvazione dell’Onu, non risponde a un trattato multilaterale e non prevede alcun sistema di rappresentanza proporzionale o regionale. Trump ricoprirà la figura di presidente, e deciderà chi invitare a far parte del Board. Inoltre il progetto prevede anche un comitato palestinese di governance presieduto dall’ex viceministro della Pianificazione alla nascita dell’Autorità nazionale palestinese Ali Shaath, e un comitato esecutivo consultivo che include figure chiave dell’amministrazione statunitense e non solo.