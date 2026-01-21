Davos, il premier svedese Kristersson: "Sulla Groenlandia non accetteremo ricatti"

(LaPresse) – L’Europa non subirà ricatti sulla Groenlandia. È quanto ha detto il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, parlando con Associated Press a margine del forum di Davos in Svizzera. Kristersson ha dichiarato che “non speculerebbe” sul fatto che la Nato sia irreparabilmente compromessa a seguito delle minacce del presidente Usa Donald Trump di prendere della Groenlandia e ha affermato che gli europei sono disposti a rafforzare la sicurezza in Groenlandia e in tutto l’Artico, ma “non accetteremo di essere ricattati”. La Svezia ha aderito alla Nato nel 2024. “Vorremmo tornare a discutere seriamente su come cooperare in modo ancora più stretto, ma la Danimarca deve avere la guida in queste discussioni perché si tratta di territorio danese”, ha chiarito il premier di Stoccolma.