Trump verso Davos: “Sulla Groenlandia possibile raggiungere un accordo”

Al World Economic Forum di Davos è il giorno del discorso del presidente americano Donald Trump, che si è messo in viaggio verso la Svizzera dopo un cambio di aereo dovuto a un problema elettrico. Sarà molta l’attenzione sulle sue parole in tema di Groenlandia, dopo che le mire degli Stati Uniti sull’isola si sono intensificate nelle ultime settimane suscitando la dura reazione dei leader europei e provocando il timore di una nuova guerra commerciale. Sul territorio, ha detto Trump, “è possibile raggiungere un accordo“, forse proprio a Davos. Ecco tutte le notizie di oggi 21 gennaio in diretta.
Il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista tv a NewsNation ha affermato che ritiene possibile il raggiungimento di un accordo sulla Groenlandia, forse mentre sarà a Davos. Parlando al programma ‘Katie Pavlich Tonight’, Trump ha minimizzato la minaccia di ritorsioni fatta dal presidente francese Emmanuel Macron per rispondere ai dazi a sua volta paventati dal presidente Usa in relazione alla Groenlandia.
Il presidente Usa, Donald Trump, è ripartito verso Davos, in Svizzera, dopo avere cambiato aereo a seguito del problema dell’Air Force One per il quale il velivolo era dovuto rientrare alla Joint Base Andrews in Maryland dopo circa un’ora dalla partenza. L’inquilino della Casa Bianca si è imbarcato su un Air Force C-32, un Boeing 757 modificato normalmente utilizzato dal presidente per i viaggi interni verso aeroporti più piccoli, e ha proseguito il suo viaggio verso il World Economic Forum di Davos poco dopo mezzanotte ora locale. Si tratta della seconda partenza perché, dopo essere partito per la Svizzera a bordo dell’Air Force One, l’aereo è rientrato alla Joint Base Andrews a causa di quello che la Casa Bianca ha indicato come “un piccolo problema elettrico”.
“L’America sarà ben rappresentata a Davos, da me. Dio vi benedica tutti!”. Così il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Sarà un viaggio interessante“, “non ho idea di cosa succederà, ma siete ben rappresentati”, ha detto ancora parlando con i giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca in partenza per il forum in Svizzera. L’Air Force One a bordo del quale è partito è poi rientrato in sicurezza alla Joint Base Andrews per quello che la Casa Bianca ha riferito essere un piccolo problema elettrico e il presidente dovrebbe ripartire presto.
L’Air Force One con a bordo il presidente Usa Donald Trump diretto a Davos, in Svizzera, circa un’ora dopo la partenza è tornato alla Joint Base Andrews nel Maryland a causa di “un piccolo problema elettrico”. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, spiegando che la decisione è stata presa dopo il decollo, per estrema cautela. Di ritorno l’aereo è atterrato in sicurezza. Un giornalista che era a bordo ha raccontato che le luci nella cabina stampa dell’aereo si sono spente brevemente dopo il decollo, ma non è stata fornita alcuna spiegazione immediata e circa mezz’ora dopo il decollo ai giornalisti è stato comunicato che l’aereo sarebbe tornato indietro. Trump salirà a bordo di un altro aereo e proseguirà il suo viaggio verso il World Economic Forum di Davos.
I due aerei attualmente utilizzati come Air Force One volano da quasi 40 anni. Boeing sta lavorando alla loro sostituzione, ma il programma ha subito una serie di ritardi. Gli aerei sono stati pesantemente modificati con capacità di sopravvivenza per il presidente in una serie di contingenze, tra cui schermatura dalle radiazioni e tecnologia antimissile. Includono anche una serie di sistemi di comunicazione che consentono al presidente di rimanere in contatto con l’esercito e di impartire ordini da qualsiasi parte del mondo. L’anno scorso, la famiglia regnante del Qatar ha regalato a Trump un lussuoso jumbo jet Boeing 747-8 da aggiungere alla flotta dell’Air Force One, una mossa che ha suscitato grande scalpore. L’aereo è attualmente in fase di ristrutturazione per soddisfare i requisiti di sicurezza. Sull’Air Force One Leavitt ha scherzato con i giornalisti dicendo che in quel momento un jet qatariota sembrava “molto meglio”. Lo scorso febbraio, un aereo dell’Air Force che trasportava il segretario di Stato Marco Rubio in Germania ha dovuto fare ritorno a Washington a causa di un problema meccanico. A ottobre un aereo militare che trasportava il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza nel Regno Unito a causa di una crepa nel parabrezza.