Trump verso Davos: “Sulla Groenlandia possibile raggiungere un accordo”

Al World Economic Forum di Davos è il giorno del discorso del presidente americano Donald Trump, che si è messo in viaggio verso la Svizzera dopo un cambio di aereo dovuto a un problema elettrico. Sarà molta l’attenzione sulle sue parole in tema di Groenlandia, dopo che le mire degli Stati Uniti sull’isola si sono intensificate nelle ultime settimane suscitando la dura reazione dei leader europei e provocando il timore di una nuova guerra commerciale. Sul territorio, ha detto Trump, “è possibile raggiungere un accordo“, forse proprio a Davos. Ecco tutte le notizie di oggi 21 gennaio in diretta.

