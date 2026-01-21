Cinema, Rachel McAdams riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame

(LaPresse) L’attrice canadese Rachel McAdams è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, a Los Angeles. McAdams, candidata all’Oscar come migliore attrice non protagonista per ‘Il caso Spotlight’, ha recitato in oltre trenta film, diretta da alcuni dei più importanti registi contemporanei come Wim Wenders, Woody Allen, Terrence Malick, Brian De Palma, Guy Ritchie, Richard Curtis e Sam Raimi. L’attrice 47enne si è commossa durante il suo discorso, ringraziando i genitori per il loro amore e sostegno, e ha anche ringraziato attrici e attori scomparsi con i quali ha recitato, tra cui Diane Keaton, Gena Rowlands e Sam Shepard. Il prossimo film di McAdams, che ora vanta la 2.833esima stella sulla Walk of Fame, sarà ‘Send Help’, diretto da Sam Raimi, una commedia horror che uscirà nei cinema il 30 gennaio.