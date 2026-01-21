Campania, Fico presenta la Giunta. L'opposizione attacca: "Troppi ritardi, rischio immobilismo"

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato la Giunta nel corso del Consiglio Regionale che si è svolto questa mattina presso il palazzo del Consiglio al Centro Direzionale di Napoli. Fico ha parlato di un dibattito costruttivo instaurato con maggioranza e opposizione per raggiungere gli obiettivi fissati dalla sua Amministrazione. Il Presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Manfredi, ha sottolineato come questo Consiglio “ha dei gruppi politici molto omogenei ai partiti nazionali e questo semplifica il quadro. Il secondo tratto di distinzione è che il presidente Fico ha scelto di fare una Giunta politica e sono convinto che faranno molto bene”. Casa Riformista – Noi di Centro, nelle parole del capogruppo Ciro Buonajuto, ha chiarito che questa Giunta ha “competenze e responsabilità chiare. Noi saremo leali, sosterremo il programma del presidente ma saremo anche rigorosi nel valutare i risultati”. Per l’opposizione Michela Rosta, del gruppo Lega, ha puntato il dito contro i ritardi “la Giunta arriva dopo oltre due mesi dalle elezioni. Questo dato ci dimostra che c’è una grande difficoltà all’interno della maggioranza nel trovare una sintesi politica. Noi ci auguriamo che si inizia a lavorare seriamente, nell’interesse dei cittadini campani, e soprattutto speriamo che questo Consiglio non venga ricordato per l’immobilismo che lo sta caratterizzando”.