Campania, Roberto Fico nomina la nuova giunta regionale: chi sono i 10 assessori

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale, composta da 10 assessori. Di seguito i nomi e le rispettive deleghe: Mario Casillo, vicepresidente: Trasporti, Mobilità, Mare Vincenzo Cuomo: Governo del territorio, Patrimonio Andrea Morniroli: Politiche sociali, Scuola Claudia Pecoraro: Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità Fulvio Bonavitacola: Attività produttive e sviluppo economico Vincenzo Maraio: Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale Angelica Saggese: Lavoro, Formazione Ninni Cutaia: Cultura, Eventi, Personale Fiorella Zabatta: Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali Maria Carmela Serluca: Agricoltura Il presidente riserva a sé le materie della sanità, del bilancio, dei fondi nazionali ed europei, nonché le restanti non assegnate.

“Ringrazio le forze politiche e civiche per il confronto e il contributo alla formazione della Giunta. Siamo pronti per lavorare al servizio dei cittadini campani mettendo in campo esperienza, professionalità e competenze, cura e attenzione per il territorio, ascolto dei bisogni delle persone. Affronteremo questo incarico con responsabilità e con l’impegno massimo che i cittadini e questa straordinaria regione meritano. È solo con il lavoro di squadra che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, nell’interesse esclusivo della comunità. Auguro buon lavoro a tutti i componenti della Giunta regionale. Colgo l’occasione anche per augurare a tutti i cittadini campani un felice anno nuovo”, così il presidente Fico.

De Luca (Pd): “Giunta di alto profilo”

“C’è grande soddisfazione per la definizione degli assetti della Giunta regionale. È stato fatto un lavoro serio e responsabile per mettere in campo energie e competenze di spessore, con l’obiettivo di dare risposte alle esigenze e istanze dei nostri cittadini e dei nostri territori. Ringrazio il Presidente Fico per l’attenzione e la disponibilità manifestata”. Lo dichiara in una nota l’on Piero De Luca che aggiunge: “Abbiamo svolto un confronto importante e sempre costruttivo anche con le altre forze politiche e civiche della coalizione. Siamo pienamente soddisfatti per l’esito e per la composizione complessiva della squadra. È una Giunta di alto profilo, che siamo convinti sarà in grado di attuare, insieme al Presidente, il programma di governo che abbiamo presentato ai cittadini. Ci sono esponenti politici ma anche figure espressione della società civile. Il Partito Democratico esprime il Vice Presidente ed è questo motivo di orgoglio ma anche di forte responsabilità. Ora può partire a pieno regime il lavoro, per dare risposte concrete alle attese dei cittadini ed essere all’altezza delle sfide importanti che ci aspettano. Complimenti e buon lavoro a tutte e tutti”, conclude il segretario regionale del Pd.

Martusciello (Fi): “Surreale sapere della Giunta da social Mastella“

“È surreale apprendere indiscrezioni sulla composizione della Giunta regionale dalla pagina Facebook del sindaco di Benevento. Il rispetto istituzionale è tutt’altra cosa”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Nel silenzio, legittimo, del presidente della Giunta regionale l’unico che parla è il sindaco di Benevento, che ringrazia Roberto Fico per la nomina di un assessore indicato da lui, arrivando perfino a specificarne la delega. Fico non parla, ma parla Mastella. Fico non conferma, ma conferma Mastella. Fico non assegna deleghe, le assegna Mastella. Speriamo soltanto che si tratti di una cafonata di fine anno, perché se fosse davvero così ci troveremmo davanti al presidente più debole nella storia della Campania”, conclude.

Mastella: “Serluca in giunta, ringrazio Fico”

“Ringrazio, a nome mio e di tutto il partito, il presidente Fico per la nomina di Mariacarmela Serluca in Giunta regionale. La delega all’Agricoltura è un riconoscimento prestigioso e importante per tutta la comunità politica di Noi di Centro e suggella il notevole risultato ottenuto nelle urne. Guidare i processi nel settore chiave per l’economia delle aree interne sarà un onore e una responsabilità politica e amministrativa eccezionale. In bocca al lupo a Mariacarmela che per quasi un decennio ha guidato con acume e diligente intelligenza le finanze del Comune di Benevento, traghettando l’Ente, che ereditammo in default, verso il risanamento e la stabilità finanziaria. Faremo squadra e sono convinto potrà fare benissimo anche a Palazzo Santa Lucia”. È quanto afferma in una nota il segretario nazionale di NdC Clemente Mastella.