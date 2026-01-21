Anguillara, il pm Liguori: "Non soddisfa il racconto di Carlomagno, litigi su affidamento figlio”

“Oggi c’è stata una seconda udienza, c’è stata la convalida del fermo da parte del Ministero. E poi c’è stata la richiesta da parte dell’indagato di avere un interrogatorio con il Pubblico Ministero, quindi abbiamo svolto questo lungo atto istruttorio di più di quattro ore. Non siamo completamente soddisfatti, anche la ricostruzione, per i tempi così contingentati per come li ha descritti, riteniamo che abbia qualcosa che non vada”. Il pm Alberto Liguori in conferenza stampa dopo l’interrogatorio di Claudio Carlomagno presso la Casa circondariale di Civitavecchia. “Ci sono delle zone d’ombra, sono cose su cui vorremmo fare luce. L’indagato ha chiarito, o meglio, ha preso atto del quadro indiziario, che è molto robusto e completo, ha preso atto di quali fossero gli elementi a suo carico, ha narrato quello che ha ritenuto di voler narrare”. Riguardo al movente, Liguori ha poi aggiunto:

“Parrebbe una scelta frutto di una trattativa sulla separazione e che ha trovato un punto di reazione d’urto e d’impeto, allorquando è stato minacciato di non vedere il figlio su cui avrebbe avuto, a detta dell’interessato, l’affidamento esclusivo”.