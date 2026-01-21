Anguillara, il legale di Carlomagno: “Il litigio nato per il figlio”

(LaPresse) Il litigio tra Claudio Carlomagno e la moglie Federica Terzullo sarebbe nato “per una discussione legata al figlio”. A dirlo è Andrea Miroli, avvocato di Carlomagno, al termine dell’udienza di convalida del fermo dell’uomo, accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. “Il bambino per lui era tutta la sua vita – ha spiegato il legale – e il solo pensiero che potesse essergli tolto ha scatenato quanto è accaduto”. Secondo l’avvocato, il suo assistito è pienamente consapevole della gravità del gesto: “Siamo di fronte a una tragedia che non avrebbe mai dovuto verificarsi”. Miroli ha inoltre chiarito che la difesa non chiederà una perizia psichiatrica. L’arma del delitto, ha aggiunto, sarebbe un coltello, il cui luogo di reperimento è stato indicato dallo stesso Carlomagno all’autorità giudiziaria.