UE-Mercosur, centinaia di trattori in protesta davanti al Parlamento europeo

Centinaia di agricoltori con i loro trattori hanno manifestato davanti al palazzo del Parlamento europeo a Strasburgo, in Francia, nella speranza che l’accordo commerciale UE-Mercosur possa ancora essere evitato. L’accordo è stato firmato il 17 gennaio in Paraguay dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma il Parlamento europeo deve ancora votarlo. Diversi membri del Parlamento europeo (MEP) vogliono chiedere prima il parere della Corte di giustizia europea sulla legalità dell’accordo commerciale, per assicurarsi che sia conforme ai trattati dell’UE. Gli agricoltori temono che l’accordo avrà un impatto negativo su di loro, a causa delle massicce importazioni di prodotti agricoli dal Sud America a prezzi inferiori rispetto alla produzione locale.